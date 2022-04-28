Сербия готовится к перебоям с поставками российского газа

После прекращения поставок российского газа в Болгарию Сербия готовит экстренные меры для защиты от энергетического кризиса. Правительство изучает, в частности, возможность получения энергоносителей через Венгрию. Об этом рассказала министр энергетики Зорана Михайлович. Она допускает угрозу сокращения поставок, если София станет забирать часть транзитного газа для своих нужд, как это было во время газового кризиса, связанного с Украиной.

Сербия накопила в хранилищах газа больше, чем на месяц. Кроме того, у нас есть резервный план замены газа другими видами топлива, в большинстве случаев это будет мазут. Если даже после всего этого, в конечном счёте, мы останемся ни с чем, всегда есть возможности для сокращения потребления. Зорана Михайлович министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии

Россия прекратила поставки голубого топлива в Болгарию и Польшу после отказа платить за контакты в рублях. Это называют серьёзным ударом для Софии. Болгария оказалась одной из наиболее зависимых от российского газа стран Европы, а в последние годы вкладывала значительные средства в развитие инфраструктуры «Балканского потока» для перекачки энергоносителей, поступающих из России.