Сербия готовится к перебоям с поставками российского газа

Сербия готовится к перебоям с поставками российского газаКомментарии
После прекращения поставок российского газа в Болгарию Сербия готовит экстренные меры для защиты от энергетического кризиса. Правительство изучает, в частности, возможность получения энергоносителей через Венгрию. Об этом рассказала министр энергетики Зорана Михайлович. Она допускает угрозу сокращения поставок, если София станет забирать часть транзитного газа для своих нужд, как это было во время газового кризиса, связанного с Украиной.
Россия прекратила поставки голубого топлива в Болгарию и Польшу после отказа платить за контакты в рублях. Это называют серьёзным ударом для Софии. Болгария оказалась одной из наиболее зависимых от российского газа стран Европы, а в последние годы вкладывала значительные средства в развитие инфраструктуры «Балканского потока» для перекачки энергоносителей, поступающих из России.