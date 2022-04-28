Джо Байден просит у Конгресса 33 миллиарда долларов на помощь Украине

Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов, чтобы помочь Киеву отразить российское вторжение. Президент США предлагает направить 20 миллиардов на военные нужды Украины и укрепления обороноспособности сопредельных стран. 8,5 миллиардов планируется перевести в качестве прямой экономической помощи правительству Владимира Зеленского. План Байдена также предусматривает 3 миллиарда на финансирование гуманитарной и продовольственной программ. Беспрецедентные меры дополнительной поддержки рассчитаны на 5 месяцев.

По словам Джо Байдена, направленный в Конгресс законопроект "поможет Украине в её борьбе за свободу".

С начала войны США уже выделили более 3 миллиардов долларов на военную помощь Киеву. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, его стране ежемесячно необходимо до 5 миллиардов.

Американский лидер также опроверг заявления российского руководства, согласно которым в Украине ведётся прокси-война России и объединённого Запада.

Несмотря на тревожную риторику Кремля, факты очевидны для всех. Мы не нападаем на Россию. Мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии. Джо Байден Президент США

Байден осудил решение России перекрыть газ Польше и Болгарии, заявив, что у его восточно-европейских союзников пока хватает собственных запасов и пообещал привлечь к поставкам Японию, Катар и Южную Корею.

Хочу прояснить, мы не позволим России прибегать к запугиванию или шантажу, чтобы обойти санкции. Мы не позволим русским использовать нефть и газ, чтобы избежать последствий своей агрессии. Джо Байден Президент США

Белый дом также предложил использовать замороженные активы российских олигархов для компенсации ущерба, нанесённого Украине.США наложили арест на принадлежащие российским физлицам яхты и самолеты стоимостью в 1 миллиард долларов, а также заморозили счета россиян на сумму в несколько сотен миллионов.

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