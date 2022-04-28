Джо Байден просит у Конгресса 33 миллиарда долларов на помощь Украине

Джо Байден просит у Конгресса 33 миллиарда долларов на помощь УкраинеКомментарии
Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов, чтобы помочь Киеву отразить российское вторжение. Президент США предлагает направить 20 миллиардов на военные нужды Украины и укрепления обороноспособности сопредельных стран. 8,5 миллиардов планируется перевести в качестве прямой экономической помощи правительству Владимира Зеленского. План Байдена также предусматривает 3 миллиарда на финансирование гуманитарной и продовольственной программ. Беспрецедентные меры дополнительной поддержки рассчитаны на 5 месяцев.
С начала войны США уже выделили более 3 миллиардов долларов на военную помощь Киеву. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, его стране ежемесячно необходимо до 5 миллиардов.
Американский лидер также опроверг заявления российского руководства, согласно которым в Украине ведётся прокси-война России и объединённого Запада.
Байден осудил решение России перекрыть газ Польше и Болгарии, заявив, что у его восточно-европейских союзников пока хватает собственных запасов и пообещал привлечь к поставкам Японию, Катар и Южную Корею.
Белый дом также предложил использовать замороженные активы российских олигархов для компенсации ущерба, нанесённого Украине.США наложили арест на принадлежащие российским физлицам яхты и самолеты стоимостью в 1 миллиард долларов, а также заморозили счета россиян на сумму в несколько сотен миллионов.
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