Ценный груз: задержанные в Финляндии картины вернулись в Эрмитаж

Ценный груз: задержанные в Финляндии картины вернулись в ЭрмитажКомментарии
В Государственный Эрмитаж вернулись картины, скульптуры и мозаичный стол из собрания российских музеев, задержанные в начале апреля в Финляндии. Инцидент коснулся экспонатов, участвовавших в выставках в Италии и Японии. Финские таможенные службы на протяжении нескольких дней выясняли, имеют ли они право выпускать предметы искусства в Россию, на которую были наложены европейские санкции.
После консультаций с Евросоюзом Хельсинки разрешил трём фургонам с ценностями пересечь российскую границу.
Среди экспонатов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея выставлявшихся за рубежом - работы Антонио Кановы и Жана Огюста Доминика Энгра.
Общая стоимость предметов искусства оценивается в 42 миллиона евро.
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