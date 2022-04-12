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Россия

Ценный груз: задержанные в Финляндии картины вернулись в Эрмитаж

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 Alexander Kazakevich
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Сотрудники Эрмитажа разгружают ящики с экспонатами, вернувшимися с выставки "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".
Сотрудники Эрмитажа разгружают ящики с экспонатами, вернувшимися с выставки "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".   -   Авторское право  AP Photo/Dmitri Lovetsky

В Государственный Эрмитаж вернулись картины, скульптуры и мозаичный стол из собрания российских музеев, задержанные в начале апреля в Финляндии. Инцидент коснулся экспонатов, участвовавших в выставках в Италии и Японии. Финские таможенные службы на протяжении нескольких дней выясняли, имеют ли они право выпускать предметы искусства в Россию, на которую были наложены европейские санкции.

После консультаций с Евросоюзом Хельсинки разрешил трём фургонам с ценностями пересечь российскую границу.

Культурные обмены и выставочные обмены имеют особый статус и не подчиняются, по крайней мере на сегодня, даже санкционным требованиям. Это очень важно.
Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа

Среди экспонатов Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея выставлявшихся за рубежом - работы Антонио Кановы и Жана Огюста Доминика Энгра.

Общая стоимость предметов искусства оценивается в 42 миллиона евро.

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Видеомонтаж • Alexander Kazakevich