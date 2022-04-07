В Финляндии арестовали предметы искусства из российских музеев

Финская таможня арестовала направлявшиеся в Россию предметы искусства.

Речь о картинах, скульптуре и других произведениях общей стоимостью свыше 40 миллионов евро. Как стало известно, все эти культурные ценности принадлежат Эрмитажу, Третьяковской галерее и Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Они экспонировались в Италии в рамках европейской программы музейного сотрудничества.

Как заявили представители таможенной службы Финляндии, меры по изъятию связаны с введенными в отношении РФ санкциями. На время, пока идёт разбирательство ценный груз направили в безопасное место - специально оборудованное хранилище в Хельсинках, сообщают финские власти, ожидая разъяснений Еврокомиссии.

В российском министерстве иностранных дел назвали произошедшее "правовым беспределом" и "нарушением международных норм". "Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объёме", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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