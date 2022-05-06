Картина Эгона Шиле случайно обнаружена в Вене

Картина австрийского художника Эгона Шиле, считавшаяся уничтоженной во время Второй мировой войны, была обнаружена в Вене.

Созданное в 1907 году 17-летним художником полотно "Леопольд Чихачек за фортепиано" изображает музицирующего дядю Шиле в его гостиной.

Владельцы, пожелавшие остаться неизвестными, обратились в Музей Леопольда в Вене с просьбой порекомендовать реставратора для старой картины.

Искусствоведы знали о существовании этой работы только благодаря старой фотографии 1930 года, на которой картина изображена на фоне комнаты, в которой она висела.

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