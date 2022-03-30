Дипломатическая проганда

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После запрета в Европе российских СМИ, таких, как Russia Today и Sputnik, кремлевская пропаганда действует по другим каналам: через онлайн-аккаунты российских посольств.

Привычные кодексы дипломатии, похоже, уже не актуальны. Тон часто очень агрессивный, а заявления не соответствуют действительности.

Среди повторяющихся тем - тема так называемой русофобии.

Во Франции, например, в этом твите посольство Российской Федерации призывает граждан России не посещать город Довиль, в связи с риском для их безопасности из-за цитата "организованных властями антироссийских манифестаций".

Фактически это была реакция на решение мэрии в знак поддержки Киева подсветить здание российской дипмиссии цветами украинского флага.

Еще один яркий пример: несколько дней назад посол России во Франции Алексей Мешков был вызван во французский МИД в связи с публикацией карикатур, которые в Париже сочли "неприемлемыми".

На одном из рисунков Европа была изображена в виде больного, лежащего на кушетке человека. Рядом - персонажи представляющие США и ЕС, вонзающие в континент иглы "неонацизма" и "русофобии".

Европейская Комиссия попросила социальные сети регулировать контент посольств. У России почти тысяча дипломатических аккаунтов в разных соцсетях с миллионами подписчиков.