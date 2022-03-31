Заявления сторон о новом этапе войны на Украине

Заявления сторон о новом этапе войны на УкраинеКомментарии
Украинская сторона сообщает о продолжающихся боевых действиях в Киевской и Черниговской областях, несмотря на заявления Минобороны России о том, что на этих направлениях сокращается военная активность, а войска РФ перегруппируются. Часть российских военных была отведена в Беларусь. Агентство AFP со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает о том, россияне покидают Чернобыльскую АЭС.
Власти ДНР сообщают о двух погибших в результате обстрела жилого дома в Донецке украинскими войсками.
В Генштабе ВСУ говорят, что Россия не отказалась полностью от попыток окружить украинскую столицу, а также сообщают о снятии с должности или даже аресте ряда высших офицеров РФ.
Дмитрий Песков отмечал проблемы в коммуникации, однако речь шла о "разнологосице представителей Киева в СМИ" (ТАСС). заявления главы российской делегации на переговорах с Украиной также корректировались в Кремле и со стороны главы Чечни, чья роль в конфликте не окончательно ясна.
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