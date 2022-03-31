Заявления сторон о новом этапе войны на Украине

Украинская сторона сообщает о продолжающихся боевых действиях в Киевской и Черниговской областях, несмотря на заявления Минобороны России о том, что на этих направлениях сокращается военная активность, а войска РФ перегруппируются. Часть российских военных была отведена в Беларусь. Агентство AFP со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает о том, россияне покидают Чернобыльскую АЭС.

Мы видим, что Россия накапливает войска для проведения новых ударов в Донбассе, мы готовимся их отразить. Мы никому не верим, ни в какие красивые слова. Есть реальная ситуация на поле боя, вот, что для нас главное. Мы ничего не отдадим и будем сражаться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего гражданина. Владимир Зеленский Президент Украины

Власти ДНР сообщают о двух погибших в результате обстрела жилого дома в Донецке украинскими войсками.

Целью перегруппировки российских вооружённых сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса. Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны России

В Генштабе ВСУ говорят, что Россия не отказалась полностью от попыток окружить украинскую столицу, а также сообщают о снятии с должности или даже аресте ряда высших офицеров РФ.

Мы решили обнародовать информацию о том, что, Путин ощущает себя введённым в заблуждение российскими военными. По нашим данным, его советники дезинформируют его о неудачах российской армии на фронте, а также о влиянии санкций на экономику. Причина такого поведения известна: его окружение боится рассказать ему правду. Кейт Бедингфилд Директор по коммуникациям Белого дома

Дмитрий Песков отмечал проблемы в коммуникации, однако речь шла о "разнологосице представителей Киева в СМИ" (ТАСС). заявления главы российской делегации на переговорах с Украиной также корректировались в Кремле и со стороны главы Чечни, чья роль в конфликте не окончательно ясна.

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