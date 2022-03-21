Война на Украине. 26-й день. Текстовая трансляция

Война на Украине. 26-й день. Текстовая трансляцияКомментарии
В Подольском районе Киева произошло несколько взрывов. По данным спасателей, погибли не менее четырех человек.
Мариуполь в осаде. Россия предлагает украинским военным сложить оружие и покинуть город с 10 до 12 часов понедельника.
Под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан 1-го ранга Андрей Палий. В Крыму подтвердили гибель Палия.
Власти Франции заморозили активы ЦБ РФ на 22 миллиарда евро и имущество российских граждан на 850 миллионов евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Утечка аммиака в Сумской области Украины ликвидирована. Угрозы населению нет. Пострадал один человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.
Генеральный штаб Украинысообщает, что Россия стала реже использовать пилотируемую авиацию. За прошедшие сутки подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили 7 воздушных целей противника (1 самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты). Сообщается о случаях мародерствова со стороны российских военных: в РФ вывозится бытовая техника, автомобили и другие материальные ресурсы. В Донецкой и Луганской областях проводится принудительная мобилизация, считают в украинском Генштабе.
Число прибывших в Россию беженцев с Украины приблизилось к 350 000 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос Хурадо предупреждает, что из-за войны на Украине уровень инфляции в еврозоне будет высоким в течение длительного времени. Об этом он заявил в интервью немецкой газете "Хандельсблат".
Правительство Украины отвергло призывы России сложить оружие в обмен на безопасный выход из Мариуполя и открытие гуманитарных коридоров с 10 утра по московскому времени. "Ни о какой капитуляции, сложении оружия не может быть и речи", - заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
На заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака, сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. Зона поражения - около 2,5 км. На месте происшествия работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Сумской и Николаевской областях якобы готовятся провокации с химическими веществами.