Война на Украине. 26-й день. Текстовая трансляция

В Подольском районе Киева произошло несколько взрывов. По данным спасателей, погибли не менее четырех человек.

Мариуполь в осаде. Россия предлагает украинским военным сложить оружие и покинуть город с 10 до 12 часов понедельника.

Под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан 1-го ранга Андрей Палий. В Крыму подтвердили гибель Палия.

Власти Франции заморозили активы ЦБ РФ на 22 миллиарда евро и имущество российских граждан на 850 миллионов евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.