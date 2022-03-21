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Война на Украине. 26-й день. Текстовая трансляция

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Общее число беженцев с Украины оценивается в 3,5 млн человек
Общее число беженцев с Украины оценивается в 3,5 млн человек   -   Авторское право  Vadim Ghirda/AP

В Подольском районе Киева произошло несколько взрывов. По данным спасателей, погибли не менее четырех человек.

Мариуполь в осаде. Россия предлагает украинским военным сложить оружие и покинуть город с 10 до 12 часов понедельника.

Под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан 1-го ранга Андрей Палий. В Крыму подтвердили гибель Палия.

Власти Франции заморозили активы ЦБ РФ на 22 миллиарда евро и имущество российских граждан на 850 миллионов евро. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

08:01

Утечка аммиака в Сумской области Украины ликвидирована. Угрозы населению нет. Пострадал один человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.

07:34

Генеральный штаб Украинысообщает, что Россия стала реже использовать пилотируемую авиацию. За прошедшие сутки подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили 7 воздушных целей противника (1 самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты). Сообщается о случаях мародерствова со стороны российских военных: в РФ вывозится бытовая техника, автомобили и другие материальные ресурсы. В Донецкой и Луганской областях проводится принудительная мобилизация, считают в украинском Генштабе.

07:16

Число прибывших в Россию беженцев с Украины приблизилось к 350 000 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. 

07:12

Вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос Хурадо предупреждает, что из-за войны на Украине уровень инфляции в еврозоне будет высоким в течение длительного времени. Об этом он заявил в интервью немецкой газете "Хандельсблат".

06:57

Правительство Украины отвергло призывы России сложить оружие в обмен на безопасный выход из Мариуполя и открытие гуманитарных коридоров с 10 утра по московскому времени. "Ни о какой капитуляции, сложении оружия не может быть и речи", - заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

06:45

На заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака, сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. Зона поражения - около 2,5 км. На месте происшествия работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. В субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Сумской и Николаевской областях якобы готовятся провокации с химическими веществами.