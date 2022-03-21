Может ли Россия продолжать наступление на Украине?

По меньшей мере восемь человек погибли в результате ракетного удара по Подольскому району Киева. Уничтожен крупный торговый центр, пострадали шесть жилых домов, три из них больше не пригодны для жизни, – сообщает городская администрация.

В Киеве до среды объявлен комендантский час.

В своём обращении к странам мира президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как звучит сигнал воздушной тревоги, и вновь призвал ужесточить санкции против России:

«Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро оккупантам, закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоносителей, давите, чтобы Россия ушла с Украины».

Украинские власти обвиняют Россию также в обстреле химического завода в городе Сумы – там произошла утечка аммиака, которая представляла серьёзную угрозу для местных жителей. Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков эти претензии отвергает и заявляет, что российские военные не наносят ударов по химическим предприятия:

«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало минобороны России».

Российское министерство обороны заявляет о дальнейшем продвижении своих сил в Сумской области и о захвате новых населённых пунктов. В офисе президента Украины, в свою очередь, утверждают, что Россия потеряла три ударные армии, не может продолжать наступление, а ведёт лишь тактические действия и накапливает резервы. В Москве заявляют о крупных потерях украинских вооружённых сил.

Обе стороны официально данные об убитых, раненных и захваченных в плен военнослужащих не раскрывают.