Почему воздух французских городов такой грязный?

На новое расследование в рамках программы "Очевидец" меня подтолкнула чудовищная цифра: 400 тыс. человек умирают на европейском континенте преждевременно каждый год. Их убивает загрязненный воздух, которым они дышат. Как такое возможно?

Европейская комиссия уже несколько лет вводит штрафные санкции против стран ЕС за загрязнение воздуха, в том числе против Франции. Уровень загрязнения слишком высок, вредные вещества сильно превышают разрешенный уровень, вызывая проблемы со здоровьем и сокращая продолжительность жизни многих жителей Европы. Особенно в таких крупных французских городах как Париж, Гренобль, Страсбург, Марсель и Лион.

Я прошелся с мобильным приложением ATMO по Лиону — городу известному своими автомобильными пробками. Автомагистраль на солнечный юг проходит здесь прямо через центр города. Мое приложение предоставляет мне информацию в режиме реального времени о каждой улице, по которой я иду. Впечатления от этого пугающие: цвета меняются только с оранжевого (грязный воздух) на темно-красный (очень грязный воздух). Но сегодня неплохой день — фиолетовый цвет (отравленный воздух) не появился ни разу.

Я встретился с проживающим в Лионе исполнителем авторской песни Рено Пьером, когда он провожал своего сына в школу. Она расположена недалеко от туннеля Круа-Русс, через который проезжает плотный поток машин.

«Наша проблема, говорит Рено, что каждый день через туннель проезжают 47 тыс. автомобилей, не считая проезжающих по набережным Роны. Они очень сильно загрязняют воздух. Я считаю утопией воображать, что машины в городе еще останутся через 10-15 лет. Мы хотели бы, чтобы политики занялись вопросом, как сделать так, чтобы в городе можно было дышать».

Рено и директор школы, в которой учится его сын, показали мне специальный измерительный прибор на школьном дворе. Его данные говорят о скандально высоком уровне диоксида азота в воздухе. Ни одному ребенку больше не разрешается здесь играть. Вместе с другими родителями Рено подал иск в отношении города и государства — и сочинил протестную песню.

Существует ли доказанная связь между загрязнением воздуха и повышенной смертностью? В Лионе я встретился с Тома Кудоном, работающим в известном Центре исследования рака им. Леона Берара. Вместе с группой молодых ученых он пытается лучше понять связь между загрязнением воздуха и раком. По словам ученого, международный центр исследования рака отнес загрязнение воздуха к канцерогенным факторам. В категорию загрязнителей, чья канцерогенность доказана, попали микрочастицы и выхлопной газ от дизельных двигателей.

Всё больше горожан высказывают недовольство из-за состояния воздуха. Это дало о себе знать и в результатах выборов. Сейчас город управляется «зелёными». Но грязное наследие прошлого нельзя вычистить в одночасье.

Председатель лионской метрополии (объединяющий город и пригороды) Бруно Бернар возлагает вину за сложившуюся ситуацию на многолетнее бездействие властей. По его словам, нужно создавать зоны с низкими выбросами, чтобы автомобили с самыми грязными выхлопами в центр города не попадали. А с 2026 г. нужно вообще перестать пускать машины с дизельными двигателями в центр города.