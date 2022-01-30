Амурский тигр готов к году тигра: в Приморье показывают детей Амура

К наступающему году тигра в Приморском сафари-парке всё больше посетителей, желающих посмотреть на тигрят: это дети того самого Амура, который дружил с козлом Тимуром. Тимур давно скончался от естественных причин; Амуру в апреле этого года должно исполнится 10: солидный для тигра возраст. В природе они могут дожить до 15, а в зоопарках — и до 20.

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев:

"Наши тигры — участники программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по размножению и сохранению амурского тигра. Это чистокровные амурские тигры, и их потомство, возможно, пойдёт в природу, если в этом будет необходимость. Если когда-либо в природе исчезнут тигры амурские, то потомство программных тигров, в том числе наших, будут возвращать в природу".

Амурских тигров разводят в зоопарках по всему миру: тигрица Алекса с детьми живёт в Германии Peter Steffen/AP

Амурский — он же Уссурийский — тигр отличается от южный сородичей боле густым и светлым мехом, а на брюхе у него — толстый слой жира, чтобы можно было валяться прямо на снегу.

В год тигра вспоминают о том, что амурский подвид — среди наименее многочисленных полосатых кошек. От браконьеров их более-менее охраняют очень жёсткие законы. Так что сейчас главная угроза — не охота на самих тигров, а сокращение их кормовой базы и вырубка лесов.

С помощью зоопарков и заповедников численность амурских тигров медленно, но растёт Jens Meyer/AP

Дмитрий Горшков, директор Всемирного фонда дикой природы в России:

"Основными угрозами являются, в первую очередь, браконьерство на копытных, которые являются добычей тигра; и не только браконьерство, но и снижение их численности в ходе естественных факторов. Может быть потеря места обитания и, в редких случаях, браконьерство на самого тигра".

Тем не менее, положение амурских тигров медленно, но улучшается: на российской территории в природе живут уже около 600 хищников. Некоторые из них начали проникать и в Китай. Статус подвида — уже не "в критическом положении", но всё ещё "под угрозой вымирания".