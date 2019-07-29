Популяция диких тигров увеличилась в Индии на 30 % за четыре года. Такие выводы содержатся в докладе, опубликованном по случаю Международного дня тигра и представленного в Нью-Дели в понедельник в присутствии премьер-министра. Согласно отчету, в прошлом году в Индии - стране с крупнейшей популяцией этого хищника семейства кошачьих - насчитывалось 2 тысячи 967 особей.

„Мы можем с гордостью сказать, что Индия сегодня с почти 3-тясчной популяцией тигров - одно из крупнейших и наиболее защищенных мест обитания в мире", - заявил в частности Нарендра Моди.

Международный день тигра был учрежден в Санкт-Петербурге на форуме по вопросам сохранения тигра на Земле (Global Tiger Forum) в ноябре 2010 года с участием глав правительств и представителей 13 государств, на территории которых обитают хищники.

По информации WWF, в начале ХХ века на Земле обитали около 100 тысяч тигров. Сто лет спустя их популяция сократилась более, чем на 95 %. В России обитает один из пяти сохранившихся подвидов - амурский тигр (Panthera tigris altaica).

"В настоящее время в России насчитывается от 550 до 560 тигров, - говорит Владимир Кревер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия. - Около 350, может 400 из них - взрослые тигры, остальные - молодежь".

Столь резкое сокращение популяции объясняется исчезновением естественной среды обитания тигров вследствие расширения городов и сельскохозяйственных площадей, браконьерством, нелегальной торговлей дикими животными. В ряде регионов, например, в Закавказье, Средней Азии и на

индонезийских островах Бали и Ява тигры исчезли

В России существует собственный День тигра. Он был установлен постановлением администрации Владивостока от 24 сентября 2001 года, но ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября и в других городах страны.