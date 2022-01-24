Текстовая трансляция: развитие ситуации на российско-украинской границе

Текстовая трансляция: развитие ситуации на российско-украинской границеКомментарии
В понедельник НАТО сообщило о намерении направить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Ранее Великобритания, США и Франция объявили об эвакуации своих дипломатов из Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вина за эскалацию напряженности на Украине лежит на НАТО, а происходящее вокруг ситуации на границе Москва назвала "информационной истерикой".
Встреча политических советников "нормандского формата" пройдет в Париже 26 января. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Последняя очная встреча политсоветников "нормандского формата" прошла 12 января прошлого года в Берлине. После этого контакты в составе "четверки" проходили в режиме видеоконференции.
Киев также сообщил, что разведке страны пора занять "наступательную позицию".
"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка . Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов", - заявил Зеленский на встрече по случаю Дня Службы внешней разведки (СВР) Украины.
"Украине важно единство всех стран-членов ЕС для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.
На заявления НАТО отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:
"Все это приводит к тому, что напряженность растет. (...) Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".
"Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют".
НАТО сообщило о намерении направить дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины.
"НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в понедельник.
- Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву для охраны воздушного пространства в регионе;
- Испания направляет НАТО корабли и возможно отправит истребители в Болгарию;
- Франция выразила готовность направить войска в Румынию;
- Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля, а также приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил реагирования НАТО;
- Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.
Мы начинаем текстовую трансляцию событий, связанных с ситуацией вокруг Украины.