Текстовая трансляция: развитие ситуации на российско-украинской границе

В понедельник НАТО сообщило о намерении направить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. Ранее Великобритания, США и Франция объявили об эвакуации своих дипломатов из Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вина за эскалацию напряженности на Украине лежит на НАТО, а происходящее вокруг ситуации на границе Москва назвала "информационной истерикой".