Миротворческий контингент Организации Договора коллективной безопасности уходит из Казахстана. Войска ОДКБ передают казахским силовикам охрану ключевых объектов страны.

Два дня назад президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы успешно выполнили свою миссию, ситуация в стране стабилизировалась и в течение 10 дней, начиная с четверга, 13 января, войска организации покинут территорию Казахстана.

Военный контингент ОДКБ прибыл в страну 6 января, на следующий день после просьбы Токаева оказать помощь в борьбе с "внешней агрессией" и "преодолении террористической угрозы".

Командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане, на торжественном построении в Алма-Ате, посвященном окончанию миссии Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане не привлекались к оперативно-боевым действиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Они выполняли задачи по охране правительственных зданий, аэропортов, космодрома Байконур и других ключевых объектов инфраструктуры. От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Общая численность контингента составила до 2500 военнослужащих.

Это была первая миссия ОДКБ с момента создания организации в 2009 году.