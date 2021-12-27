Дуда наложил вето на закон о СМИ

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на спорный закон о СМИ, ограничивающий участие иностранного капитала в теле- и радиокомпаниях, вещающих на территории страны. Критики подозревали, что проект был направлен на то, чтобы заставить замолчать независимый новостной канал TVN24, который контролируется американской компанией Discovery.

Нам необходимо регулировать рынок с участием иностранных компаний на польском рынке. Это необходимо. Но это должно быть сделано хорошо, без юридических манипуляций, без внесения в последний момент поправок, противоречащих закону и конституционным нормам, без беспокойства наших граждан. Анджей Дуда президент Польши

Поправки к закону о телерадиовещании были предложены правящей консервативной партией "Право и справедливость" и призваны предотвратить возможность владения контрольным пакетом акций польских медиагрупп компаниями из-за пределов Европейской экономической зоны. 17 декабря они были одобрены парламентом. Правительство заявляло, что таким образом стремится защитить польскую медиасферу от потенциально враждебных субъектов, в частности, России.

Дуда заявил, что он поддерживает этот принцип, но закон не должен ставить под угрозу существующие инвестиции или противоречить международным соглашениям.

Подготовка законопроекта и его одобрение депутатами вызвали в стране широкие протесты и массовые демонстрации с требованием остановить наступление на СМИ и обеспечить свободу слова.