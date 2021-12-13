Вакцины от ЕС - странам Восточного партнёрства

Евросоюз ускоряет поставки вакцин от коронавируса в страны Восточного партнёрства. Еврокомиссия подписала в понедельник соглашение с Польским банком развития о создании инновационного механизма для поддержки стран-членов ЕС в отправке препаратов в Армению, Азербайджан, Грузию, Республику Молдову и на Украину. Стоимость пакета - 35 млн евро, включая сами вакцины, их доставку и логистику.

Ранее Евросоюз уже предоставил странам Восточного партнёрства 30 млн доз препаратов через систему COVAX. О новых поставках было объявлено в преддверии 6-го саммита ЕС -Восточное партнёрство, который откроется в среду в Брюсселе.

"Только вакцинация может всех нас спасти. И мы говорим о странах-восточных партнёрах, где средний уровень вакцинации составляет всего 28%. Так что пора помочь им ускорить вакцинацию и полностью привить всех", - сказал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархелий.

Первая поставка в рамках этого механизма ожидается в ближайшие недели из Португалии в Армению. Ряд других государств-членов ЕС уже выразили желание участвовать в этой программе. Роль Польши будет заключаться в её координациии и контроле над договорённостями с производителями вакцин. В случае перепродажи Польский банк развития будет использовать взнос ЕС для выплаты компенсации странам-донорам на некоммерческой основе. Программа продлится до июня 2023 года или до тех пор, пока не истечёт вклад ЕС.