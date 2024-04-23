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Еврокомиссия может заблокировать сервис TikTok Lite

TikTok
TikTok Авторское право Damian Dovarganes/AP Photo
Авторское право Damian Dovarganes/AP Photo
By Euronews
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Новый сервис TikTok позволяет пользователям получать баллы за просмотр видео. Еврокомиссия считает, что функция вызывает привыкание.

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Еврокомиссия объявила о намерении заблокировать в ЕС новый сервис TikTok — TikTok Lite. По мнению Брюсселя, он "вызывает такое же привыкание, как сигареты" — особенно у детей.

TikTok Lite позволяет пользователям зарабатывать баллы, если те смотрят видео, ставят лайки и оставляют комментарии на платформе. В апреле эта функция была запущена в Испании и Франции.

"Мы разочарованы этим решением. Хаб вознаграждений TikTok Lite недоступен для детей младше 18 лет, и существует суточное ограничение на просмотр видео. Мы продолжим обсуждения с Еврокомиссией", — говорится в заявлении TikTok.

Еврокомиссия, впервые воспользовавшись недавно принятым Законом о цифровых услугах (Digital Service Act), дала владельцу соцсети, китайской ByteDance время до среды — чтобы тот предоставил аргументы, доказывающие, что TikTok Lite не влияет пагубно на детей. 

После этого дедлайна Брюссель примет решение о запрете.

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