Португалия: 50-летие Революции гвоздик

Португалия отмечает 50-летие Революции гвоздик. 25 апреля 1974 года был свергнут режим Салазара и восстановлена демократия, а страна отказалась от колоний и начала интеграцию в европейское сообщество

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Военная техника и колонна войск воспроизводят на улицах Лиссабона день, положивший конец диктатуре в Португалии в результате так называемой Революции гвоздик 50 лет назад.

25 апреля 1974 года стал поворотным моментом для страны, он проложил ей путь к вступлению в Европейский Союз, известный тогда как Европейское экономическое сообщество, в 1986 году. Эту дату также отмечали в Брюсселе.

Педро Маркеш, депутат Европарламента от Португалии:

"Это был конец старого режима для чего-то нового, прихода демократии в мою страну. А затем Португалия сказала "Привет!" Европе. Так что для меня так невероятно быть здесь, отмечая демократию и снова борясь с фашизмом. Как и нам снова придется сделать это в Европе в тот день, когда мне придется покинуть этот парламент".

Революцию, прошедшую почти без кровопролития, возглавила группа младших армейских офицеров (по-португальски "Capitães de Abril"), которые хотели не только установить демократию в Португалии, но и положить конец долгим и кровопролитным колониальным войнам против участников движения за независимость в Анголе, Мозамбике и Гвинее-Бисау.