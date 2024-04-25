Роберта Метсола ведет европейскую политику в TikTok

Президент Европарламента Роберта Метсола - гость программы "Глобальный диалог". В канун выборов в ЕС она подводит итоги своего двухлетнего срока на посту и рассказывает, почему европейская политика идет в соцсети.

Euronews : "Президент Метсола, большое спасибо за участие в программе. Говорят, что с маленькими детьми дни тянутся долго, а годы летят быстро. У вас не возникло схожих чувств после двух с половиной лет работы на посту президента Европарламента?"

Роберта Метсола: "У меня четверо детей, есть постарше, есть младшие. И да, я с этим высказыванием абсолютно согласна. Если бы мне сказали в начале моего срока на посту, чем станут эти два года, я бы никогда не поверила, сколько нам удастся достичь, сколько кризисов и вызовов придется преодолеть!"

Euronews: "А что из этих достижений вы особенно выделяете? Что стало главным? Чем больше всего гордитесь?"

Роберта Метсола: "С институциональной точки зрения нам удалось провести большое количество реформ, в том числе и для того, чтобы подготовить почву для нового состава парламента в июле. Я очень горжусь этими реформами, они сделают законодательный процесс более эффективным и плавным. В плане законодательных наработок отмечу Миграционный пакт, который, как мы думали, так и не увидит свет после почти 10 лет блокирования. Но нам удалось добиться его принятия, хотя и с небольшим перевесом".

Euronews: "Вы называете пакт достижением - после стольких лет согласований. Но на самом деле он никому не нравится....."

Роберта Метсола: "Ну, я думаю, что его не принимают экстремисты со всех флангов. Почему? Потому что свет увидел сбалансированный пакет документов, в центре которого - солидарность, укрепление внешних границ, работа по возвращению беженцев. Многое предстоит сделать в том, как общаться с третьими странами. Надо говорить с соседями не только о миграции, но и об инвестициях, развитии, возможностях, не забывая ни на минуту, что в центре этого пакета - люди, мигранты!"

Euronews: "Ну а мигрантам закон нравится, как думаете?"

Роберта Метсола: "Мы должны убедиться, что он работает для всех. Если кто-то ищет для себя будущее, потому что не видит его дома, Европа сможет обратить внимание на этого человека - без разборок между странами-членами, без сценария почти неминуемой гибели в Средиземном море".

Euronews: "Вы упомянули, что прошли через множество кризисов. Прошлой зимой разразился коррупционный скандал, когда кто-то из парламентариев якобы оказался под влиянием некоторых правительств. Что вы почувствовали, когда вам дали распоряжение провести расследование, отправиться в дом одного из ваших вице-президентов, Евы Кайли?"

Роберта Метсола: "На самом деле я поехала в дом бельгийского члена Европейского парламента. Да, тогда, в декабре 2022 года мы получили хорошую встряску. У нас был выбор - либо сказать что такое может произойти в любом парламенте, либо начать разбираться с политической партией, либо со страной, которые оказались втянутыми в эту историю... Но я отказалась это делать. Я сказала, что парламент должен продолжать работу, будучи уверенным, что если что-то подобное повторится, то будут установлены барьеры и прозвучат сигналы тревоги. Потребовалось очень много времени, чтобы выполнить все необходимые тогда действия. Это было и беспрецедентно, и неожиданно. Но мы поняли, что нам действительно необходима реформа нашего способа работы.

Конечно, сохранить статус-кво было бы легче. Пройти через эти испытания оказалось трудно, я горжусь реакцией членов парламента, которые сказали: "Мы не хотим, чтобы наш мандат, огромный по значению, был бы запятнан предполагаемыми действиями небольшого числа людей". И думаю, нам все удалось".

Euronews: "Я очень хорошо помню, как вы назвали это атакой на Европейский парламент Теперь - к другому скандалу. За считанные недели до выборов вы столкнулись с так называемым делом "Рашагейт". Речь идет о том, что некоторые из парламентариев якобы находились под влиянием людей, близких к Кремлю, получали деньги, чтобы взамен распространять позитивные сообщения о России. Что еще можете сказать об этом?"

Роберта Метсола: "Ну, то, что мы сейчас имеем, я уже нескольку месяцев обсуждала с премьер-министрами. Нас предупреждали на примерах национальных выборов, что нас ждет определенное количество беспрецедентной дезинформации, российской дезинформации, причем в некоторых странах ее будет больше, чем в других. Мы продолжаем ждать сигналов от национальных властей, поскольку это потребует принятия парламентом решения об отказе от иммунитета. Расследования должны проводиться так, как это было в прошлом, нам нужен запрос от стран. Если он поступит, мы будем делать свою работу - так, как делали это всегда".

Euronews: "То есть вы не знаете, сколько евродепутатов могут быть вовлечены в этот процесс? Кто-то из них может захотеть переизбраться".

Роберта Метсола: "Пока что нам не сообщили ни одного имени. Мы ждем".

Euronews: "Выборы тем временем приближаются. Почему люди должны голосовать? Евродепутаты голосовать, конечно, будут, но чем это интересно для наших зрителей?"

Роберта Метсола: "Посмотрите на кресла. Они пусты, но скоро их займут. 705 человек сегодня, 720 - через месяц, и эти люди будут принимать решения за вас. У вас есть выбор: либо вы определите, кто сядет в эти кресла, либо позволите другим решать за вас. Сидящие здесь выходцы из вашей страны станут вашими послами, будут принимать решения, которые влияют на вашу повседневную жизнь - будь то климат, социальная тематика.

Например, мы принимаем директиву о насилии над женщинами - очень, очень большой законодательный свод, над которым мы работали долгое время. Вот пример того, на что вы можете повлиять своим голосованием раз в пять лет. Не упустите эту возможность!"

Euronews: "Вы теперь в TikTok, только что зарегистрировались!"

Роберта Метсола: "Да, и мои дети не очень рады".

Euronews: "Удается ли вам донести свои мысли до людей, приблизив их к парламенту, который кажется порой таким абстрактным?"

Роберта Метсола: "Нужно было решать, идти ли в социальные сети - мои дети долгое время умоляли меня не делать этого! - или нет. В четырех странах ЕС вы голосуете в 16 лет, еще в одной - в 17. Мы спросили молодых, откуда они берут информацию. Я не хочу, чтобы они опирались на пропаганду или фейки. Поэтому мы решили: пора выйти в социальные сети, чтобы донести наши идеи до людей.

Надеюсь, молодые посидят над своими телефонами и найдут то, что заставит их сказать: "Мне это нравится, я пойду голосовать".

Нужно было решать, идти ли в социальные сети - мои дети долгое время умоляли меня не делать этого! - или нет. В четырех странах ЕС вы голосуете в 16 лет, еще в одной - в 17. Мы спросили молодых, откуда они берут информацию. Роберта Метсола.

Euronews: "Это стимулирует их любопытство. А вы? Как видите свое будущее? Хотели бы в один прекрасный день стать президентом Европейской комиссии или встать у руля в своей стране?"

Роберта Метсола: "Это стало моей жизненной привилегией - нести ответственность, которая была возложена на меня в течение последних двух с половиной лет. Сейчас я усердно работаю в своей стране: моя цель - снова быть избранной, чтобы представлять граждан Мальты и Гозо".

Euronews: "Какие выборы важнее? Европейские в июне или ноябрьские в США?"

Роберта Метсола: "Все демократические страны заслуживают хороших выборов. В мире много тех, кто не может выбирать своих лидеров, а у других есть такая возможность. Мы будем очень внимательно следить за ноябрьскими голосованием. Но до этого нас самих ждцт важнейшие выборы. Я надеюсь, что на них появится группа людей, которые будут работать на благо Европы, улучшать жизнь наших граждан".