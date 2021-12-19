Россия вывезла из Кабула своих граждан и афганских студентов

Около 200 граждан России и Афганистана прибыли в Москву из Кабула.

Поздно вечером в субботу военно-транспортные самолеты Минобороны России приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Отмечается, что на борту кроме российских граждан находились афганские студенты, проходящие обучение в вузах России.

Накануне три самолета Ил-76 доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза.

В ведомстве отметили, что три борта военно-транспортной авиации были направлены в Афганистан по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу для осуществления вывоза граждан.

В период с 26 августа по 1 декабря самолетами военно-транспортной авиации с афганской территории было эвакуировано

770 граждан РФ, Беларуси, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана, а в Кабул было доставлено более 100 тонн гуманитарных грузов.