В Кабуле выстроились длинные очереди за паспортами

В паспортный стол Кабула выстроились длинные очереди.

Накануне власти запрещенного в России "Талибана" объявили о возобновлении выдачи проездных документов, прекращенной в августе после смены режима.

Тысячи афганцев подали заявления на получение паспортов, чтобы спастись от растущего экономического и гуманитарного кризиса, который Организация Объединенных Наций назвала "лавиной голода".

Выдача паспортов и разрешение людям уехать на фоне растущего гуманитарного кризиса - рассматривается как проверка приверженности талибов международному сообществу, прекратившему выплату миллиардной помощи.

По данным Программы развития ООН, резкое прекращение международной поддержки стало "беспрецедентным" финансовым потрясением для экономики, уже пострадавшей от засухи и продолжительной войны.

За последние четыре десятилетия более шести миллионов афганцев покинули страну, спасаясь от войны и экономических кризисов, большинство из них живут в соседних Иране и Пакистане.