Литва не спешит с санкциями против "Беларуськалия"

В среду вступает в силу пакет секторальных санкций США против белорусских предприятий, среди них — один из крупнейших в мире производителей удобрений "Беларуськалий". Многие его клиенты находятся за океаном. Беларусь не имеет доступа к морю и зависит от иностранных портов, в первую очередь поток идёт через литовскую Клайпеду.

В Вильнюсе обещали поддержать санкции, однако не торопятся это делать, подчёркивая, что литовские транзитёры не обязаны следовать политическим решениям. В министерстве транспорта говорят, что готовы подчиниться санкциям только вслед за банками, обслуживающими белорусскую компанию.

Мариус Скуодис, министр транспорта Литвы:

"Санкции США не распространяются напрямую на литовские юридические лица. Но очень важно то, что они зависят от финансовых учреждений. Если финансовые учреждения в условиях санкций не принимают на себя риски и не осуществляют клиринг платежей, вполне естественно, что оплатить услуги в Литве становится невозможно, и эти услуги не будут оказаны".

Некоторые литовские бизнесмены считают, что закрытие Клайпеды просто заставит Минск перенаправить грузы через российские порты: Александр Лукашенко ещё до нынешнего витка напряжённости неоднократно грозил так и сделать. Впрочем, американские санкции могут повлиять напрямую и на покупателей калия.

В самой Беларуси дают ответ на санкции ЕС и США. С 1 января республика вводит эмбарго — запрет на ввоз "широкого перечня" продуктов из стран, вводивших санкции или поддержавших их. Среди таких товаров — скот, мясо и мясные продукты, молоко, кондитерские изделия.

За 10 месяцев этого года импорт из этих стран превысил полмиллиарда долларов. В Минске планируют компенсировать потери внутренним производством и поставками из "дружественных стран".