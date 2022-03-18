Тихановская: "Белорусский народ не поддерживает войну"

Белорусский народ выступает против вторжения России на Украину при содействии минского режима и видит судьбу своей страны в зависимости от исхода войны. Об этом заявила в Женеве лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская. Она настаивает на необходимости различать позицию самодержавного лидера Беларуси Александра Лукашенко и людей, которыми он правит железной рукой, и которые сейчас платят высокую цену, хотя сами борются против диктатуры.

"Белорусский народ не поддерживает эту войну. Лукашенко втянул нашу страну во вторжение на Украине, таким образом он платит свой долг Кремлю за поддержку, оказанную ему в 2020 году. Но наш белорусский наод создал антивоеное движение. Несмотря на многомесячные репрессии в нашей стране, наш народ дерзает выходить на митинги. 800 участников таких митингов задержаны", - сказала Тихановская. Она настаивает на том, что вместо того, чтобы отказывать белорусам в обычных визах, санкции должны быть направлены против большего числа государственных предприятий и банков, которые финансируют режим.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башле представила отчёт своего ведомства то положении в Беларуси во время подготовки к президентским выборам 2020 года и после них. В отчёте говорится об обнаруженных доказательствах значительных нарушений прав человека, совершённых в период с 1 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года.

_"Масштабы и характер выявленных нарушений, их широкое распространенние и систематичность, а также свидетельства официальной политики в их коллективном применении сразу несколькими государственными органами требуют дальнейшей оценки с точки зрения действующего международного уголовного права", - _сказала Башле. Она сообщила, что в Беларуси в настоящее время 1085 человек заключены под стражу по политически мотивированным обвинениям. Более 900 были арестованы в прошлом месяце во время акций протеста против конституционных изменений в неядерном статусе Беларуси, продвигаемых Лукашенко и позволяющих России разместить ядерное оружие в стране.

По словам Башле, Минск жёстко подавил массовые протесты, вспыхнувшие в Беларуси в связи с выборами 2020 года. За несколько месяцев были задержаны не менее 37 000 человек, многие из которых утверждали, что во время содержания под стражей подвергались жестокому обращению и пыткам.