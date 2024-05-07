В Нью-Йорке прошел благотворительный вечер Met Gala 2024

Знаменитости мира кино, моды, музыки, спорта, а также известные политики, приняли участие в ежегодном благотворительном бале Met Gala 2024. Мероприятие состоялось в Ньюй-Йорке в Метрополитен-музее.

Главным мотивом вечера "Спящие красавицы: пробуждение моды" стал рассказ"Сад врмени" анлийского писателя Джеймса Балларда. Гости буквально обыграли тему в своих нарядах. По зеленой дорожке прошли Ариана Гранде, Ким Кардашьян и Николь Кидман. Координатором одного из самых фотографируемых мероприятий мира стала главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Входной билет на Met Gala стоит 50 тысяч долларов. Цена за столок - в шесть раз выше.