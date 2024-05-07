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СБУ предотвратила покушение на Зеленского и раскрыла российских агентов

Украинские военные на линии фронта в Донецкой области
Украинские военные на линии фронта в Донецкой области Авторское право Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Спутниковые данные свидетельствуют, что Крымский мост больше не используют для перевозки оружия.

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Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла сеть российских агентов, которые обвиняются в подготовке убийства президента Владимира Зеленского.

"Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства", — говорится в официальном заявлении.

Задержаны двое полковников госохраны. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что теракт должен был стать "подарком Путину к инаугурации".

Крупнейшее в Украине частное исследовательское агентство Molfar проанализировало данные спутниковых снимков и пришло к выводу, что Россия перестала использовать Крымский мост в Керченском проливе для перевозки оружия. Анализ опубликовала британская газета The Independent. 

По мнению аналитиков, практически ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех последних месяцев.

Агентство Reuters  со ссылкой на расследование украинской прокуратуры сообщает, что около половины запущенных российской армией северокорейских ракет сбились с заданной траектории и взорвались в воздухе.

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