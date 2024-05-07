СБУ предотвратила покушение на Зеленского и раскрыла российских агентов

Спутниковые данные свидетельствуют, что Крымский мост больше не используют для перевозки оружия.
Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла сеть российских агентов, которые обвиняются в подготовке убийства президента Владимира Зеленского.
"Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства", — говорится в официальном заявлении.
Задержаны двое полковников госохраны. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что теракт должен был стать "подарком Путину к инаугурации".
Крупнейшее в Украине частное исследовательское агентство Molfar проанализировало данные спутниковых снимков и пришло к выводу, что Россия перестала использовать Крымский мост в Керченском проливе для перевозки оружия. Анализ опубликовала британская газета The Independent.
По мнению аналитиков, практически ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех последних месяцев.
Агентство Reuters со ссылкой на расследование украинской прокуратуры сообщает, что около половины запущенных российской армией северокорейских ракет сбились с заданной траектории и взорвались в воздухе.