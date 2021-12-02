Литва введет режим ЧП на границе с Польшей

Правительство Литвы предложило Сейму продлить режим чрезвычайного положения на белорусской границе еще на месяц, распространив его и на польский участок. Таким образом власти надеются не допустить проникновения нелегальных мигрантов с белорусской территории.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте уточнила, что речь не идет о восстановлении пограничного контроля между странами Шенгенской зоны: "Нет, это не будет равнозначно введению внутришенгенского контроля, речь идет об усилении проверок, охраны границы с целью предотвращения вторичного перемещения мигрантов".

В последние недели на границах Беларуси и стран ЕС скопились тысячи соискателей убежища. Соседи Беларуси заявили, что Минск умышленно организовал доставку нелегалов к порогу Большой Европы.

Донатас Урбелионис, командир пограничного поста "Кабеляй", комментирует: "Судя по моим разговорам с мигрантами, их выталкивают на литовскую территорию, даже если порой они хотят вернуться в свои родные страны. Но им просто не дают возможности доехать до Минского аэропорта".

Власти Беларуси отрицают обвинения соседних стран. Ранее Минск попросил открыть гуманитарный коридор для беженцев в Германию, но получил отказ. Еврокомиссия тем временем предложила Польше, Литве и Латвии увеличить сроки рассмотрения заявок на убежище до 4 недель вместо действующих сегодня 3-10 дней.