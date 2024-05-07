Макрон и Си Цзиньпин погуляли в горах

By Euronews

Встреча двух лидеров на отдаленном горном перевале последовала за визитом в Париж.

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Во вторник президент Франции принял лидера Китая на отдаленном горном перевале в Пиренеях. Ранее Си Цзиньпин посетил Париж и в ходе переговоров доминировали торговые споры и война России на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на перевал Турмале у границы с Испанией, где Макрон в детстве проводил время, навещая свою бабушку.

Приглашение было сделано в качестве ответного жеста, после того как в прошлом году Си Цзиньпин отвез Макрона в резиденцию губернатора провинции Гуандун, где когда-то жил отец китайского лидера.

Извилистые дороги, ведущие к перевалу, были перекрыты властями во вторник на десятки километров, поскольку в связи с визитом были усилены меры безопасности.

Макрон и Си вместе со своими женами, Брижит Макрон и Пэн Лиюань, посетили горный ресторан в этом районе. Лидеры посмотрели традиционный народный танец, а затем отведали местные деликатесы.

Макрон подарил Си желтую майку "Тур де Франс" - с перевалом Турмале, одним из самых известных подъемов гонки, - шерстяное одеяло, сшитое в Пиренеях, и бутылку арманьяка, сообщила французская телекомпания BFMTV.