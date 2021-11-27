Новый штамм "Омикрон" изолирует юг Африки

Всё больше стран приостанавливают авиасообщение с югом Африки после обнаружения там нового штамма коронавируса "Омикрон". В Европе после Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии подобный запрет вводят Россия (c воскресенья) и Испания (со вторника).

В Бельгии, где выявлен первый случай заражения новым вариантом, в ближайшие три недели бары и рестораны будут закрываться в 23.00, ночные клубы временно прекратят работу.

"Да, в нашей стране есть первый подтверждённый случай. Речь идет о человеке, который приехал из-за границы. Его тест дал положительный результат 22 ноября. Он не был вакцинирован и раньше не болел Covid-19", - уточнил бельгийский министр здравоохранения Франк Ванденбрук.

По ту сторону Атлантики к США и Канаде, уже запретивших перелеты в ЮАР и соседние государства, присоединилась Бразилия. Япония вводит 10-дневный карантин для всех прибывающих оттуда. И хотя Всемирная организация здравоохранения призывает не водить ограничения на путешествия, у руководства Евросоюза иное мнение: "Сообщение в югом Африки должно быть приостановлено, пока у нас не будет чёткого понимания опасности, которую представляет новый вариант. Путешественники, возвращающиеся из этого региона, должны соблюдать строгие карантинные меры", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Особое беспокойство ВОЗ вызывает высокая вероятность заражения новым штаммом тех, кто уже переболел, в том числе заразившись вариантом "Дельта". Ведущие производители вакцин заявили, что приступили к изучению варианта B.1.1.529. В BioNTech пообещали обнародовать результаты исследования через две недели. Руководство Moderna готово адаптировать бустерную дозу вакцины к новой разновидности коронавируса.