G7: срочно остановить распространение "Омикрона"

Министры здравоохранения "большой семёрки" на чрезвычайном заседании призывают принять "срочные меры", чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса. С каждым днём всё больше случаев заражения "Омикроном" выявляют в разных частях Земного шара - от Южной Африки до Канады, от Великобритании до Гонконга.

С момента появления "Дельты" ни один штамм не вызывал такой обеспокоенности, отмечают наблюдатели: "Мы пока не знаем, приводит ли "Омикрон" к более частой передаче вируса, связан ли он с более тяжелым течением болезни и более высоким риском повтороного заражения, усилит ли он вероятность уклонения от вакцинации? Ученые ВОЗ и всего мира работают, чтобы получить ответы на эти вопросы. Само появление нового штамма напоминает нам вот о чём: многие думают, что мы оставили в прошлом COVID-19, но он не оставил нас в покое", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

...Многие думают, что мы оставили в прошлом COVID-19, но он не оставил нас в покое Тедрос Аданом Гебрейесус глава ВОЗ

В Европе за минувшие сутки новый вариант обнаружен в Нидерландах, Португалии и Испании. Здесь первый подтверждённый случай заражения выявлен у путешественника, вернувшегося из Южной Африки. В понедельник Израиль стал первым государством, закрывшим границы для всех прибывающих. Всё больше стран вводят те или иные ограничительные меры.

При этом генеральный секретарь ООН призвал не допустить "изоляции юга Африки"; жители этой части Земли не могут нести ответственность за распространение нового штамма. Правительство КНР пообещало выделить африканским государствам миллиард доз вакцины.

С начала пандемии, по данным ВОЗ, жертвами COVID-19 стали без малого 5 200 000 человек. И хотя США занимают первое место по числу умерших, президент Джо Байден призвал американцев не поддаваться панике и ответить на угрозу массовой вакцинацией.

Ведущие мировые производители вакцин Pfizer и Johnson & Johnson пообещали вслед за Moderna адаптировать свои препараты к новому варианту коронавируса в том случае, если имеющиеся вакцины окажутся недостаточно эффективными.