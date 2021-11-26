Договор о дружбе Парижа и Рима

Лидеры Франции и Италии подписали в Риме пакт о двустороннем сотрудничестве — "Квиринальский договор" по названию дворца президента Италии.

Стороны заявляют о важном символическое значение соглашения в европейском контексте, отмеченном нестабильностью после "брексита" и политического перехода в Германии.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, помимо укрепления двусторонних отношений, этот пакт способствует процессу европейской интеграции.

"Что касается вопросов миграции, мы признаем необходимость политики управления миграционными потоками, разделяемой Европейским союзом и основанной на принципах солидарности и ответственности. Мы привержены защите наших сельскохозяйственных систем. И в этом вопросе мы тоже пришли к общему мнению —это чрезвычайно важная задача для обеих стран", — сказал Драги.

По словам президента Франции Эммунуэля Макрона, это историческое соглашение подтверждает и закрепляет дружбу между двумя государствами.

"Мы также приняли решения о совместных действиях в рамках масштабных проектов, отвечающих общим европейским интересам, таким как водородное топливо, хранение и обработка данных и космос. Соглашение в сфере космоса придаст новый импульс промышленности наших стран, что очень важно для нашего бизнеса, как в гражданской, так и военной сферах. Мы также прояснили ряд вопросов в области пусковых установок и других новых проектов. Это очень важная глава в истории нашего сотрудничества", — заявил Макрон.

Наблюдатели отмечают, что одним из приоритетов в дружбе Рима и Парижа станет совместная работа над реформой бюджетных требований Е , против чего выступают Нидерланды и Австрия.