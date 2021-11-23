NASA: изменить курс астероида

Об этом много писали фантасты и снимались фильмы, но угроза Земле со стороны астероидов реальна. Вот почему американское космическое агентство NASA начало испытательную миссию по противостоянию астероидам.

Ракета Falcon 9 выведет на орбиту противоастероидный космический корабль DART 24 (Double Asteroid Redirection Test), который через год попытается сбить с курса астероид.

Томас Цурбухен, помощник директора по науке NASA:

"Это первый раз в истории, когда мы можем что-то с этим сделать. Мы можем научиться находить эти тела и, надеюсь, отклонять их, выводить из опасной зоны Земли".

DART направится к астероидам Дидимос и Диморфос. Они не угрожают Земле, но этот опыт покажет, какие варианты защиты можно задействовать, если небесное тело бдует действительно угрожать нашей планете.

Томас Цурбухен, помощник директора по науке NASA:

"Совершенно верно, что в настоящий момент мы не осознаем угрозы, которая может появиться через 100 лет. Верно также и то, что мы наблюдали лишь треть из всех тел того размера, которое мы собираемся столкнуть с курса. И, честно говоря, одна из наших задач - наблюдать за другими двумя третями в ближайшее десятилетие".

Планируется, что DART, запущенный с комической базы Ванденберг в Калифорнии, будет путешествовать в космосе и достигнет системы двйоных астероидов осенью 2022 года. Учёные хотят определить, является ли преднамеренное столкновение космического корабля с астероидом эффективным способом изменить курс движущегося небесного тела.