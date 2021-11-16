Обострение в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан объявили о прекращении боевых действий на границе после телефонных переговоров с представителями Росиии: об этом сообщают информагентства со ссылкой на минобороны РФ.

Ранее ситуация в Сюникском районе резко обострилась, дело дошло до вооружённых столкновений и жертв. Обе стороны обвиняли друг друга в провокациях и обстрелах территорий, применении артиллерии и бронетехники; сообщается о погибших и раненых.

В понедельник в Армении заявили, что азербайджанские войска вторглись на армянскую территорию, что привело к перестрелке. В Азербайджане возложили ответственность за обострение на Ереван, заявив, что армянские военные регулярно обстреливают азербайджанские позиции и пытаются блокировать дороги на территории, перешедшие под контроль Азербайджана.

Москва и Брюссель призывали Баку и Азербайджан к срочной деэскалации.