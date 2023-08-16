Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва закрывает два пункта пропуска на белорусской границе, опасаясь проникновения в страну наемников ЧВК "Вагнер"

Литва с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью из-за возможной угрозы безопасности со стороны российских наемников ЧВК "Вагнер", размещенных в этой стране. В Минске это решение назвали очередным недружественным шагом Вильнюса, заявив, что официальная позиция не соответствует истинным причинам.

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Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы: "Главный смысл и цель - чтобы на границе было как можно больше пограничников. Именно это и делается. Потому что именно здесь они больше всего нужны. Сотрудники нашей государственной пограничной службы будут находиться на границе, а не заниматься административной работой".

Безопасность границ стала одним из главных вопросов, обсуждавшихся во время визита президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Варшаву. Его польский коллега Анджей Дуда заявил об угрозе гибридной агрессии с территории Беларуси и пообещал оказать военную помощь Латвии в случае необходимости.

В этом году Польша закрыла все пропускные пункты на границе с Беларусью, кроме одного, и перебросила на восток 10 тысяч военных. Латвия также мобилизует пограничников и дополнительные войска для защиты границы.

28 августа представители Польши, Литвы и Латвии обсудят механизм полного закрытия границы с Беларусью на встрече министров внутренних дел в Варшаве.