"Новая Беларусь 2023": от союза с агрессором до новых возможностей

Организованная белорусской оппозицией конференция началась с минуты молчания в память о погибших за свободу Беларуси. Участников приветствовала Светлана Тихановская

В Польше прошла конференция "Новая Беларусь 2023", приуроченная к третьей годовщине президентских выборов.

Ее организаторами выступили Офис Светланы Тихановской, Объединенный переходный кабинет и Координационный совет.

Выступающие ожидаемо высказались за приближение к Европе и отдаление от России, призвав не ставить Беларусь в один ряд с агрессором, втянувшим ее в войну в Украине. Одним из последствий союза с Россией стала недавняя эскалация на польско-белорусской границе.

В начале августа Варшава, заявила, что два белорусских вертолета, совершавших тренировочный полет, вторглись в польское воздушное пространство. Минск это отрицает.

После этого Польша, а также соседняя Литва значительно усилили меры безопасности на границе.

Ранее Варшава заявила, что подразделения ЧВК "Вагнер" также передислоцировались в приграничные районы, что вызвало опасения по поводу возможных провокаций.