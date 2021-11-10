Франция ставит на атомную энергетику. Страна возобновит строительство ядерных реакторов на своей территории для достижения энергетического суверенитета и целей углеродной нейтральности к 2050 году.

Это одно из ключевых заявлений, сделанных президентом Эммануэлем Макроном во время его телеобращения к нации.

"Если мы хотим платить за свою энергию по разумным тарифам и не зависеть от других стран, мы должны продолжить экономить энергию и инвестировать в производство энергии без выбросов углекислого газа на нашей территории", — сказал Макрон.

Это заявление прозвучало в разгар климатического саммита COP26 и на фоне стремительного роста цен на энергоносители в Европе.

Во Франции через пять месяцев пройдут президентские выборы, где дебаты об энергетическом будущем страны разгораются между сторонниками и противниками ядерной энергетики.

Greenpeance оценила заявления президента Макрона как "нереалистичные" и антидемократические.

В настоящее время Франция производит подавляющее большинство электроэнергии на АЭС, в то время как доля возобновляемых источников остается низкой - около 25%, если сложить вместе гидро-, ветровую, солнечную и биоэнергию, остальное - приходится на ископаемые источники.

Электроэнергия во Франции Euronews

Хотя Париж намерен продолжать развивать возобновляемые источники энергии, на это потребуется больше инвестиций, настаивает оператор французских электросетей RTE в своем недавнем отчете.

В нем, в частности, утверждается, что строительство новых ядерных реакторов экономически более конкурентоспособно.

Сейчас парк французских АЭС насчитывает 56 реакторов, старейший из которых был подключен к сети в 1978 году.

Сейчас во Франции строится лишь один новый водо-водяной ядерный реактор третьего поколения . Это третий реактор на АЭС "Фламанвиль", его строительство началось в 2007 году, а запуск планировался в 2012 году. Но из-за технических проблем ввод в эксплуатацию неоднократно переносился, за счет чего стоимость проекта от изначальных €3 млрд выросла до более чем €12 млрд. Ожидается, что объект будет сдан к концу 2022 года.