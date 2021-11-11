Франция: повышение уровня моря угрожает Камарг

Изменение климата и повышение уровня моря угрожают Камарг - уникальной экосистеме на юге Франции, в дельте Роны. Национальный парк Камарг - одно из крупнейших в Европе водно-болотных угодий, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Специалисты называют его "раем для дикой природы": втечение года сюда прилетают сотни тысяч перелетных птиц, в том числе розовые фламинго. Старожилы, правда, отмечают всё больше аномалий:

"За последние 30-40 лет площадь пляжей сократилась: всё больше камней - всё меньше песка, - рассказывает Элен Ферулло из Сент-Мари-де-ля-Мер. - Теперь 2-3 дня в году здесь можно увидеть снег, тогда как раньше мы его никогда не видели"...

Вода в Камарг повсюду, и хотя она придает особую прелесть местному пейзажу, наступление моря и засоление почвы в долгосрочной перспективе представляют опасность для флоры и фауны уникального заповедника. Семья Орели Рейно с 1950-го года разводит около Сент-Мари-де-ля-Мер камаргских быков для местной корриды.

"Мы каждый день буквально сталкиваемся с последствиями наступления моря и засоления почвы, - говорит Орели Рейно. - Трава растёт не так хорошо, качество наших пастбищ ухудшается. Нам приходится покупать больше сена и комбикормов, что ударяет по карману".

В природе всё взаимосвязано, и, как отмечает Франсуа Сабатье из научно-исследовательского Центра геоморфологии окружающей среды, повышение уровня моря постепенно оказывает влияние на все без исключения составляющие этого красивейшего природного уголка: "При повышении уровня моря, даже если штормы сохраняют прежнюю интенсивность, высота волн повышается. Тем более, что шторм средней силы сегодня такой же, как самый мощный в прошлом веке", говорит он.

Не исключено, что со временем климатические изменения коснутся и знаменитых розовых озёр, где добывают природную соль, и рисовых полей, где произрастает ценимый шеф-поварами всего мира красный сорт.