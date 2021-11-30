Согласно некоторым опросам общественного мнения, Земмур опережает по популярности главу «Национального объединения Франции» Марин Ле Пен, но отстает от действующего главы государства Эммануэля Макрона.

По мнению политологов, у 63-летнего журналиста и полемиста есть все шансы выйти во второй тур выборов и даже побороться с Макроном за Елисейский дворец. В начале ноября Земмур уверенно проходил во второй тур, набирая около 18% голосов, но с тех пор его рейтинг немного снизился - до 15-16%.

Земмур является резким критиком иммиграции из мусульманских стран и не раз заявлял, что массовый приток мигрантов в страну должен быть остановлен. Два года назад суд приговорил его к штрафу в 3000 евро за разжигание ненависти по религиозному признаку. Земмур заявил тогда, что французские мусульмане живут по собственному гражданскому кодексу, и это Коран, в районах своего компактного проживания они устанавливают собственные законы, и, как следствие, коренные французы бегут оттуда.

Во многом его позиция близка позиции лидера "Национального объединения" Марин ле Пен, однако Земмур в последнее время критиковал ее за резкое сдвижение к центру и утверждал, что никаких шансов победить Макрона во втором туре у нее нет.

"Марин Ле Пен - очень удобный соперник для Макрона, - говорил Земмур. - Она гарантированно выходила во второй тур и также гарантированно ему проигрывала". По словам журналиста, он хотел помешать планам Макрона триумфально въехать в Елисейский дворец.

Во внешней политике Земмур выступает за отмену санкций против России, считает, что Франция не должна закрываться от Москвы и цитирует лозунг генерала де Голля о Европе "от Атлантики до Урала".

Местная пресса называет Земмура «французским Трампом» за его эпатажный стиль и умение остро отвечать оппонентам, не боясь табуированных тем.

В минувшие выходные французский интернет взорвало фото из Марселя, где женщине, показавшей ему средний палец, Земмур отвечает тем же.

"Это было не очень элегантно, - согласился журналист. - Но я ответил ей и ее друзьям на единственном языке, который они понимают - их собственном".

О своем желании участвовать в президентских выборах ранее заявили глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье и мэр Парижа Анн Идальго.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2022 года.