Влажные леса Конго — лёгкие планеты

Бассейн реки Конго образует вторую по площади в мире зону влажных тропических лесов, уступая первое место Амазонии. Они раскинулись на площади в 180 млн га, 2/3 которой находятся на территории Демократической республики Конго. Страны размером с Западную Европу.

55-метровая вышка FLUX TOWER входит в сеть, состоящую из 1400 подобных строений. Она была спроектирована в Гентском университете в Бельгии. Возвели её прямо посреди леса.

«Вышка помогает нам измерять объемы парниковых газов между атмосферой и лесом, — говорит менеджер проекта CongofluxТома Сибре. — С ее помощью мы подсчитываем количество углерода, выброшенного в атмосферу и поглощенного лесом бассейна Конго».

Первые результаты обнадёживают. По словам ректора Мишеля Бодуэна, ректора центра постдипломного центра образования в области тропического лесоводстваERAIFT, влажные леса бассейна Конго играют первостепенную роль в поглощении атмосферного углерода, так как по ряду биологических и исторических причин бассейн Конго поглощает больше углерода, чем бассейны Амазонии или Индонезии.

Биосферный резерват Янгамби был крупнейшим центром тропических исследований во времена, когда Конго было бельгийской колонией.CIFOR, Центр международного лесоведения, возрождает Янгамби в партнёрстве с властями страны. Реализуемый здесь проект финансируется Евросоюзом. Он базируется на факультете естественных наук университета Кисангани. 260 аспирантов стажируются в Янгамби. Ив читает ознакомительные лекции для детей, которым предстоит взять в свои руки защиту этого леса.

ДРК — это крупнейший защитный механизм в Африке. Эта страна — решение проблемы. Это огромная территория с колоссальными лесными ресурсами, которые служат интересам общественного развития и сохранения планеты. Жан-Марк Шатенье посол ЕС в Демократической республике Конго

Проект FORETS (ФОРЕЦ) также занимается исследованиями производства кофе, древесины, мёда, строительства электрогенераторов на биомассе и борьбы с обезлесением.

«Чтобы снизить вред, наносимый лесу, одно из решений — агролесоводство, —уверен Оливье Мюзиет, — генеральный директор Конголезского института охраны природы. — То есть обучение и помощь местным жителям в насаждении деревьев с целью сохранения плодородия почв, заготовки древесины, производства энергии и т.п.»

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В рамках проекта организован питомник, в котором фермеры могут приобрести саженцы быстрорастущих деревьев, например, акаций, которые они могут посадить на своих плантациях арахиса. Планируется посадить 5 млн деревьев и восстановить с их помощью утраченное биоразнообразие.

Агролесоводство показало хорошие результаты в Нцио, расположенном на плато Батеке в 150 км к востоку от столицы ДРК. С 2013 г. Евросоюз оказывает помощь местному населению, проживающему на бедных песчаных почвах, с тем чтобы остановить обезлюдение этих мест.

На площади в 5500 га, на которой было восстановлено плодородие почвы, проживают 260 семей. Благодаря акациевым насаждениям, фермеры теперь могут производить здесь пальмовое масло, зерновые и овощи.

«Листья падают с деревьев круглый год, образуя плодородны слой, — объясняет фермер и координатор проекта Банжамен Тандала Каленза. — Корни акций удерживают в почве азот. Таким образом почва становится такой же плодородной, как и в лесу».

spotlight water euronews

Этим утром люди обсуждали урожай и его продажу, главным образом в Киншасу, где проживают 20 млн человек. Воду местные жители получают из водоразборных колонок, питаемых из артезианской скважины. Реализация проекта позволила увеличить доходы жителей Нцио в десять раз.