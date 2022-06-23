Надежда на возрождение

Прошлым летом в Греции бушевали пожары. На севере острова Эвия выгорело приблизительно треть всех лесов. Казалось бы, надежда на восстановление потеряна навсегда, но этом году среди сгоревших деревьев начала медленно, но уверенно пробиваться новая поросль. Унылое и черное однообразие нарушается, тем самым оставляя надежду на возрождение лесов экологам и местным жителям.

Никос Георгиадис, координатор программы управления лесами:

В одних местах леса восстанавливаются быстрее, чем в других, но в целом восстановление идет. Как и ожидалось, это трудно для пихтовых и черных сосновых лесов в более высоких регионах. Необходима помощь людей, а также работа государства по их восстановлению.

Сможет ли природа Северной Эвбеи возродиться и обрести былую красоту, которую потеряла во время стихии? Как гласит древнегреческая поговорка, божественная помощь - это хорошо, но надо и руками пошевелить. Поэтому сейчас специалисты работают над профилактикой лесных пожаров.

Элиас Апостолидис, лесник:

Главная цель - избежать того, что произошло в прошлом году. Для этого надо взять на вооружение практику, организацию и планирование. Нельзя допустить повторения трагедии.

По мере восстановления природы регион готовится к летнему сезону. Греки надеются, что прошлогодние пожары больше не повторятся.