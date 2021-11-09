Почему россияне не хотят вакцинироваться?

В России новый максимум по смертности от COVID-19 - 1211 летальных исходов. Новых заражений - более 39 тысяч.

Все это происходит на фоне выхода большинства регионов из частичного локдауна.

За нерабочий период уровень вакцинации среди населения вырос, но все равно не достигает ожидаемых правительством цифр. Полностью в стране привиты более 57 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 48% при необходимых 60%, или даже 80%, по мнению властей.

При этом отношение к вакцинации в общем у населения разнится.

Одной из причин отказа от вакцинации в России считается недоверие к властям и отечественным препаратам. Поэтому, для того, чтобы у населения появился выбор при желании сделать прививку, по мнению эксперта, - стране следует признать иностранные вакцины.

На ранних этапах конкуренции между разными вакцинами - вакцина "Спутник" подавалась, продвигалась как некоторое конкурентное достижение не в общей глобальной борьбе с коронавирусом, но скорее в сражении с другими странами. Реальным сигналом того, что государство готово изменить коммуникационную стратегию конечно было бы немедленное признание других вакцин. Да, наверное, этот процесс должен быть взаимным, но Россия сегодня заинтересована в том, чтобы люди успокоились Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки

В то же время в России для лечения пациентов с коронавирусом развернуто более 300 тыс. больничных коек, это максимум за пандемию.

По данным Минздрава, более 1 млн пациентов лечатся амбулаторно, а в стационарах находятся более 250 тыс. человек.