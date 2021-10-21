В ФРГ начались коалиционные переговоры

В Германии официально начались коалиционные переговоры, участники которых — социал-демократы, "зелёные" и либералы — объявили об амбициозной цели сформировать федеральное правительство к середине декабря. Образованы 22 рабочие группы, в них по пунктам разбираются программы, которые лягут в основу будущего коалиционного соглашения

Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль сообщил: "Рабочие группы хорошо подготовлены, со следующей среды начнутся обсуждения. К концу ноября планируется коалиционный договор, наша цель — на неделе Святого Николая с 6 по 12 декабря Олаф Шольц должен быть избран канцлером".

Генсек Свободной демократической партии Фолькер Виссинг также омтетил: "Да, планы амбициозные , но мы хотим показать, что можем действовать, и после успешной подготовки мы можем приступить к выполнению этой задачи".

Участники переговоров уже подготовили 12-страничный документ, согласно которому каждая из трех партий согласилась пойти на компромисс. Основные разногласия существуют по вопросам финансово-налоговой и миграционной, а также социальной политики

Исполнительный секртарь партии "Союз-90"/"Зелёные" Михаэль Кельнер заявил: "Рабочие группы будут проводить совещания до 10 ноября, и перед Рождеством мы хотим завершить этот сложный процесс".

Если планы переговорщиков сбудутся, то действующая глава правительства Ангела Меркель не сможет побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля, которые правил 5 869 дней. Меркель нужно исполнять свои полномочия до 17 декабря, чтобы достичь этого показателя.

На федеральном уровне такая коалиция не правила еще ни разу, но на региональном она была сформирована, например, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.