Премьер-министр Баварии не стал увольнять своего заместителя за антисемитскую листовку

By Euronews

В конце 80-х годов в портфеле Хуберта Айвангера, когда тот был подростком, нашли антисемитскую листовку. После внутреннего расследования Маркус Зёдер решил, что увольнение его заместителя будет непропорциональным его "ошибке"

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер отказался увольнять своего заместителя в связи с антисемитским скандалом.

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Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что в портфеле министра экономики Баварии Хуберта Айвангера, когда тот был еще подростком, нашли антисемитскую листовку. Его также обвиняли в симпатиях к нацистскому режиму и хранении книги Гитлера Mein Kampf.

Все обвинения, кроме факта нахождения у него листовки, Айвангер отрицал, признав, что в молодости совершал ошибки.

После внутреннего расследования премьер-министр счел, что увольнение его заместителя и партнера по коалиции, было бы "непропорциональным", при этом Айвангеру необходимо восстановить доверие еврейской общины и общества в целом.

Этот шаг может привести к подрыву правящей коалиции в Баварии за шесть недель до региональных выборов.