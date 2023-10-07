Избиратели Баварии и Гессена готовятся голосовать на земельных выборах

By Euronews

Бавария и Гессен - традиционно консервативные земли Германии. В воскресенье 8 октября здесь пройдут выборы в местные парламенты. Голосование рассматривают как индикатор настроений избирателей на общенациональной уровне.

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В Баварии, второй по величине федеральной земле Германии восьмого октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Ожидается, что главная баварская консервативная партия, Христианско-социальный союз Маркуса Зёдера, одержит победу и возобновит коалицию с популистской партией "Свободные избиратели", несмотря на скандал, в центре которого оказался ее лидер Хуберт Айвангер.

В разгар избирательной кампании газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что будучи подростком он предположительно написал антисемитскую листовку. Айвангер авторство отрицал, но признал, что экземпляр листовки был найден в его портфеле. Политик назвал ее содержание отвратительным и бесчеловечным.

Также восьмого октября состоятся выборы в Гессене. Здесь предсказывают победу консерваторов. Социал-демократическая партия Германии, которую представляет канцлер Олаф Шольц, согласно опросам, потерпит сокрушительное поражение на выборах.