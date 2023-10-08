Консерваторы побеждают - ультраправые набирают силу

Консервативная оппозиция побеждает в Германии на выборах в земельные парламенты Баварии и Гессена. Социал-демократы показали наихудший результат в истории.

РЕКЛАМА

Это тяжёлый удар для канцлера Германии Олафа Шольца: три партии левоцентристской коалиции потерпели поражение на воскресных выборах в земельные парламенты (ландтаги) Гессена и Баварии.

Решающую роль в этом сыграла обеспокоенность населения экономическим кризисом и обострением миграционной проблемы. Лидировали на выборах христианские демократы из ХДС и ХСС.

В Баварии голосование выиграл лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер. Но результат 36,5% - худший для его партии за более чем 70 лет. Это может ослабить шансы Зёдера, если он решит бороться за пост канцлера.

СДПГ не попала в парламент Баварии. Зёдер намерен продолжить коалицию со "Свободными избирателями" и обещает безопасность посредством быстрого формирования правительства

В Гессене Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Борисом Рейном набрал 34,7%, что значительно выше показателя 2018 года.

Экзит-поллы показали неутешительные результаты трех партий правящей коалиции: и "зелёные", и социал-демократы Шольца, выдвинувшие своим кандидатом министра внутренних дел Нэнси Фейзер, проиграли консерваторам.

В свою очередь, крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) претендует на второе место в обеих землях, подтверждая свой резкий рост в опросах на национальном уровне

Избирательная кампания была отмечена дебатами, в основном посвященными таким вопросам, как пограничный контроль и сокращение иммиграции.