Боевики бегут из "Боко Харам"

Армия Нигерии опубликовала видео, на котором члены террористической группировки "Боко Харам" сдаются властям города Майдугури в северном штате Борно и просят прощения у жителей страны.

Военные утверждают, что сдались не менее тысячи человек и заявляют об успешной борьбе с "Боко Харам". Но эксперты отмечают, что явка с повинной может быть связана с потерями , которые в последнее время боевики несут в результате противостояния с джихадистами из западно-африканского подразделения террористической группировки ИГИЛ.

Говорят местные жители:

"Это признак улучшения для страны. Если боевики сдаются властям, то мне кажется, что нужно их принять".

"Некоторые из них наконец-то увидели правду и мы молимся всевышнему, чтобы остальные члены "Боко Харам" тоже увидели правду, чтобы они поняли, что все, что они делают — плохо, чтобы они успокоились и просто жили счастливо".

Вместе с тем многие жители штата Борно опасаются, что сдавшиеся властям боевики могут избежать наказания за совершенные преступления.

Наблюдатели указывают, что поворотным моментом в конфликте между радикальным исламистами в Нигерии стала смерть главаря "Боко Харам", в июне он покончил с собой, после того как оказался в окружении ИГИЛ.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с экспансией террористической группировки ИГИЛ в Африке, а также в связи с широким применением террористами информационных технологий для финансирования их деятельности.

В заявлении СБ ООН говорится, что растущее влияние ИГИЛ в Африке может представлять далеко идущие последствия для мира, безопасности и стабильности в регионе.

С 2009 года более 40 тысяч человек погибли и около двух миллионов был вынуждены покинуть свои дома из-за нападений "Боко Харам" и боевых действий между правительственными силами и радикальными исламистами.