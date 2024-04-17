Мосгорсуд оставил под стражей подозреваемого в соучастии в теракте в "Крокус сити холле"

By Euronews

Подозреваемый в соучастии в нападении на посетителей "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске Алишер Касимов оставлен под стражей. Всего по делу о теракте проходят 11 человек.

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Московский городской суд признал законным арест Алишера Касимова, обвиняемого по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл".

Касимов был задержан по подозрению в соучастии в нападении. По данным следствия, он сдал квартиру предполагаемым исполнителям террористического акта.

Адвокат утверждает, что квартиру его подзащитный сдавал через онлайн-платформу "Авито", нападавших не видел, не был с ними знаком и не знал об их планах, поэтому вину не признает.

Всего по этому делу арестованы 11 человек.

Нападение на посетителей концертного зала "Крокус Сити Холл" было совершено вечером 22 марта. Погибли по меньшей мере 145 человек, пострадали - более пятисот. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".