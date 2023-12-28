Число жертв нападений бандитов в Нигерии возросло почти до 200

By Euronews

198 человек погибли за несколько дней в результате нападений боевиков в центральной части Нигерии

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Число погибших в результате серии нападений на деревни в центральной Нигерии возросло почти до 200 человек.

Об этом сообщили местные власти в среду, когда оставшиеся в живых начали хоронить погибших.

Нападениям вооруженных группировок с вечера субботы до утра вторника подверглись несколько деревень в штате Плато. Этот регион уже несколько лет страдает от религиозной и этнической напряженности.

Бандитские формирования, базирующиеся в лесах, совершают такие набеги, грабя и похищая людей с целью получения выкупа.