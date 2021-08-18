Афганистан: сопротивление ведет бои с талибами в Панджшере - СМИ

Войска бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха ведут бои с талибами в Панджшерском ущелье к северу от Кабула, сообщает телеканал Al-Alam. По данным СМИ, верные Салеху силы уже заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов. Именно через него проходит стратегическое шоссе, связывающее Кабул с Мазари-Шарифом - административным центром северо-западной провинции Балх.

Во вторник Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" радикальному движению "Талибан", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам.

На прошлой неделе правительственные силы сдали Мазари-Шариф, оставив свои позиции и вооружения. Между тем афганский военный источник сообщил Al-Alam, что предводитель Национального исламского движения, выступающего против талибов, маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.

В прошлом Мазари-Шариф был центром Северного альянса, который воевал против талибов на стороне многонациональных сил во главе с США во время контртеррористической операции в 2001 году.

Талибы укрепляют свои позиции

Пока в Панджерском ущелье образуется очаг сопротивления, талибы укрепляют свои позиции на остальной территории страны. Накануне в Афганистан из Катара вернулся один из главных лидеров радикального исламского движения мулла Абдул Гани Барадар.

"Сегодня в обед высокопоставленная делегация (самоназванного движения - прим.) "Исламского эмирата" во главе с уважаемым лидером политического офиса муллой Барадаром Ахундом приземлилась в аэропорту столицы провинции Кандагар", - написал официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

Ранее, как сообщил МИД Катара, Барадар провел в Дохе переговоры с главой катарского внешнеполитического ведомства и вице-премьером эмирата шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в ходе которых обсуждалось политическое урегулирование и мирная передача власти в Афганистане.

Во вторник в Дохе также должны были состояться переговоры между представителями "Талибана" и членами Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти, однако поездка афганских политиков в Катар была отложена.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Ряд государств эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.