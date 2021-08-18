Талибы : "Мы хотим мира"

Мировые державы и напуганное афганское население занимают выжидательную позицию в отношении талибов. На пресс-конференции, которая последовала за их победоносным наступлением, боевики пообещали уважать права женщин - но в рамках закона шариата - объявили амнистию всем, кто боролся против них, и заверили, что Афганистан не станет убежищем для терористов.

Забихулла Муджахид, представитель движения "Талибан заявил :

"Мы хотим такое будущее правительство, в которое войдут представители всех направлений мысли. Мы не хотим новых войн. Мы хотим мира в Афганистане и именно поэтому мы вели переговоры".

Но старшие поколения афганцев помнят предыдущее правление талибов, когда женщины доллжны были в основном оставаться дома, телевидение и музыка были под запретом и применялись публичные казни.

Число стремящихся покинуть Афганистан иностранцев и работавших с ними афганцев растёт. Только одни США перевозят по воздуху до 9 тысяч человек в день. Ряд стран разрабатывают собственные программы для тех, кто не видит для себя жизни в Афганистане при талибах.