Афганские беженцы покидают Пакистан из-за угрозы принудительного выселения

By Euronews

В ООН призывают Исламабад прекратить депортацию афганских беженцев во избежание катастрофы в области прав человека.

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Более 140 тысяч афганцев покинули Пкаистан из-за угрозы арестов и принудительного выселения. Только накануне границу пересекли пордка 29 тысяч человек.

В Пакистане нелегально проживает 1 700 000 афганских беженцев, которым пакистанские власти дали срок до первого ноября добровольно покинуть страну.

В ООН призвали Исламабад прекратить депортацию во избежание катастрофы в области прав человека. Многие афганцы перебрались в Пакистан после прихода к власти талибов.

В случае возвращения в Афганистан, предупреждает ООН, люди могут подвергнутся жестокому обращению, арестам и пыткам.